Кто компенсирует ущерб, если у виновника аварии нет страховки?

Каждый день случаются 3-4 ДТП, виновники которых не удосужились заключить новый договор страхования.

Автомобилистов вечно подводят две вещи — спешка и забывчивость. Вот вы часто заглядываете в свои водительские документы? Когда последний раз проверяли, например, срок действия страховки или медицинской справки? Аккуратистов, скрупулезно помечающих в ежедневнике или календаре мобильника напоминания обо всех автомобильных обязанностях, увы, немного. Поэтому обычно слова инспектора ГАИ, остановившего для рядовой проверки документов, становятся неприятной новостью. Ба! Да у меня же страховка не продлена... Хорошо, если это выяснилось не после совершения аварии. Однако нередко бывает иначе: каждый день случаются 3-4 ДТП, виновники которых не удосужились заключить новый договор «автогражданки», пишет «СБ».

— Ежегодно в Беларуси происходит примерно 1.200 ДТП, у виновников которых не было действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это не так уж и мало, если учесть, что в среднем в год происходит около 55 тысяч дорожно–транспортных происшествий, — рассказывал газете «СБ» генеральный директор Белорусского бюро по транспортному страхованию Антон Авсейко. — Увы, задним числом заключить договор не получится, поэтому обычно у участников ДТП возникает сразу много вопросов.

Причем для пострадавшей стороны это не меньший шок. Что делать? Кто возместит ущерб? Страховой компании виновника — нет, а своей претензии не предъявишь. Многие теряются... «Ведь я свои обязательства как автовладелец выполнил! Страховку оплатил, техосмотр прошел, медсправка есть», — возмущаются невольные заложники обстоятельств. Только без паники! Как раз для такого случая созданы гарантийные фонды — своеобразная подушка безопасности. Просто нужно знать, куда обращаться.

— В первую очередь, конечно, необходимо вызвать ГАИ, вам выдадут справку о ДТП. А потом сообщить об аварии в Белорусское бюро по транспортному страхованию, причем сделать это можно и по телефону, — продолжает Антон Петрович. — Мы направим потерпевшего в ДТП к независимым оценщикам, которые выдадут заключение о размере причиненного вреда. Единственное, что потребуется, — оплатить телеграммы: виновника нужно оповестить о времени и месте проведения осмотра поврежденного транспортного средства. Оформление всех остальных документов возьмет на себя бюро, после чего перечислит возмещение на счет потерпевшего в банке. Сколько может занять процедура? С момента получения нашими специалистами всех документов (справки ГАИ и заключения о размере вреда, причиненного автомобилю) до выплаты должно пройти не более 15 рабочих дней, но мы стараемся максимально сократить этот срок.

Кажется, проблема решена! А вот виновнику аварии не позавидуешь. Для начала сотрудники ГАИ выпишут ему сразу два штрафа — за езду без страховки и за совершение аварии. А потом еще и Белорусское бюро по транспортному страхованию через суд выставит регрессный иск. Придется компенсировать все затраты на ремонт из своего кармана. Это может составить несколько тысяч евро! Таких случаев немало. Посмотрите, автопарк постоянно обновляется, и даже небольшое столкновение с легковым автомобилем чревато огромными затратами. К примеру, замена ксеноновой фары у «Ниссан–Мурано» обойдется в сумму около 1.000 евро.

Особенно обидно бывает, если страховка закончилась аккурат накануне аварии. Хоть локти кусай, но ущерб будь добр оплати. Пенять можно только на свою забывчивость. Сейчас автовладельцам дали возможность оплачивать страховку в два этапа, однако многие забывают в срок уплатить второй взнос. А без него договор считается недействительным. Как не запамятовать о сроках оплаты? Знаю, многие страховые компании обзванивают клиентов, напоминают. Поэтому не стесняйтесь оставлять номер мобильника или e–mail при заполнении заявления. Однако лучше рассчитывать только на себя: занести напоминание в телефон и параллельно завести календарик в машине (в котором можно помечать сроки окончания страховки, прохождения техосмотра, замены расходников и т.д.).

Справка:

Если вы попали в аварию, а у виновника ДТП нет страховки, обращайтесь в Белорусское бюро по транспортному страхованию в рабочие дни по минскому городскому телефону 200-93-55, пишет газета «СБ. Беларусь сегодня».