Кто имеет право забрать домашнего питомца после развода? Узнали у адвоката

Ольга Левковская-Симонович, адвокат:

В соответствии с законодательством Республики Беларусь животные приравниваются к имуществу. В случае, если животное появилось до брака, то такое животное не подлежит разделу, как совместно нажитое имущество супругов. В случае, если животное было приобретено и появилось до брака, то данное животное остается с тем супругом, которое его приобрело. Если животное было приобретено сторонами в период брака, могут в добровольном порядке решить судьбу, с кем из супругов останется животное после расторжения брака. В таком случае супруги могут обратиться к нотариусу, заключить брачный договор либо же заключить соглашение о разделе имущества, где укажут условия, по которому животное перейдет одному из супругов.

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