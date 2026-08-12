Прямой эфир

Кто имеет право забрать домашнего питомца после развода? Узнали у адвоката

12 августа 2026 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Кто имеет право забрать домашнего питомца после развода? Узнали у адвоката -1

Ольга Левковская-Симонович, адвокат:
В соответствии с законодательством Республики Беларусь животные приравниваются к имуществу. В случае, если животное появилось до брака, то такое животное не подлежит разделу, как совместно нажитое имущество супругов. В случае, если животное было приобретено и появилось до брака, то данное животное остается с тем супругом, которое его приобрело. Если животное было приобретено сторонами в период брака, могут в добровольном порядке решить судьбу, с кем из супругов останется животное после расторжения брака. В таком случае супруги могут обратиться к нотариусу, заключить брачный договор либо же заключить соглашение о разделе имущества, где укажут условия, по которому животное перейдет одному из супругов. 

Подробности в видео

# Закон

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы чувствуем эту песню как никто». Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк исполнили композицию «Я люблю»
12 августа 2026 08:49

«Мы чувствуем эту песню как никто». Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк исполнили композицию «Я люблю»

Частичное солнечное затмение увидят в Беларуси 12 августа
12 августа 2026 08:13

Частичное солнечное затмение увидят в Беларуси 12 августа

Поддельные точки доступа: МВД предупредило об опасности общественного Wi-Fi
12 августа 2026 08:11

Поддельные точки доступа: МВД предупредило об опасности общественного Wi-Fi