Кто и зачем штампует фейки? Что на самом деле происходит в белорусской армии
Регулярная армия продолжает нести плановое дежурство. На неделе министр обороны доложил главе государства о военно-политической обстановке в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главные выводы – ситуация полностью контролируема, активности сил НАТО у наших границ не наблюдается, а на южном направлении развернут минимальный комплект сил спецопераций.
Но в то же время держать оборону приходится на совершенно другом фронте – информационном, где баталии разворачиваются не менее серьезные и опасные. Хренин официально опроверг слухи и вбросы о якобы экстренном строительстве укрепрайонов на юге страны и подготовке к эскалации.
Кому выгодны эти фейки и как выглядит реальная военно-политическая картина, мы попытались разобраться.
Еще недавно информационное пространство буквально разрывалось от прогнозов – один мрачнее другого. Зарубежные аналитики и анонимные инсайдеры наперебой предрекали «неминуемую угрозу» на южных рубежах. Сообщалось, что Минск в панике строит новые укрепрайоны прямо у украинской границы, готовясь к глухой обороне.
Атмосферу нагнетали так, будто полноценный конфликт на юге – это вопрос считаных дней. А от доклада Хренина ждали военных сенсаций и громких заявлений. Но реальность отличается от того, какой рисуют ее в интернете и соцсетях.
«Мы не расслабляемся» – министр обороны Беларуси о ситуации на границе с Украиной. Читайте здесь.
Слухи о спешном возведении «линий обороны» на юге официально признаны ложными. Все 5 плановых укрепрайонов Беларусь развивает исключительно там, где и собиралась, на западном и северном направлениях. А на южном развернут минимальный комплект ССО.
Наше спокойствие – это вовсе не беспечность, а точный расчет. Тем более на поле боя снова возвращается реальная дипломатия. На неделе в Маниле прошла короткая, но критически важная встреча, от которой и нам стало немного спокойнее.
На полях саммита АСЕАН провели переговоры Сергей Лавров и Марко Рубио. Это первый серьезный личный контакт представителей Москвы и Вашингтона за долгое время. Каждый остался при своем в итоге. США ищут компромисс, Москва – за соблюдение духа Анкориджа. Но главное – сам факт прямого диалога. Судя по всему, украинский кризис входит в фазу сложного торга, где ставки слишком высоки, чтобы случайные вспышки привели к обострению на белорусской границе. В целом Запад ослабил прессинг, а военно-политическая обстановка в нашей стране стабильная и под контролем.
Хренин заявил о спокойной обстановке вокруг Беларуси и отсутствии признаков агрессии.
Но эксперты отмечают: нынешнее затишье – это не смена стратегии Запада. Настоящая проверка на прочность впереди. Уже в ближайшее время Варшава планирует провести на своей территории масштабные военные учения НАТО. Страны Альянса будут отрабатывать переброску крупных контингентов к восточному флангу.
Андрей Лазуткин, политолог:
Это, скажем так, относительное спокойствие. Потому что в сентябре в Польше ожидаются огромные учения «коалиции желающих». Там будут британцы, французы, и они прямо говорят о том, что это чуть ли не отработка уже ввода войск в Украину. То есть это некое затишье, конечно, не перед бурей, но перед новым этапом эскалации. Потому что Хренин заявил, что «коалиция желающих», которая накануне собиралась, она не готова выйти на переговоры и, наоборот, продолжает войну.
Далее смотрите в видео.