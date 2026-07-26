Кто и зачем штампует фейки? Что на самом деле происходит в белорусской армии

Регулярная армия продолжает нести плановое дежурство. На неделе министр обороны доложил главе государства о военно-политической обстановке в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главные выводы – ситуация полностью контролируема, активности сил НАТО у наших границ не наблюдается, а на южном направлении развернут минимальный комплект сил спецопераций. Но в то же время держать оборону приходится на совершенно другом фронте – информационном, где баталии разворачиваются не менее серьезные и опасные. Хренин официально опроверг слухи и вбросы о якобы экстренном строительстве укрепрайонов на юге страны и подготовке к эскалации. Кому выгодны эти фейки и как выглядит реальная военно-политическая картина, мы попытались разобраться.

Еще недавно информационное пространство буквально разрывалось от прогнозов – один мрачнее другого. Зарубежные аналитики и анонимные инсайдеры наперебой предрекали «неминуемую угрозу» на южных рубежах. Сообщалось, что Минск в панике строит новые укрепрайоны прямо у украинской границы, готовясь к глухой обороне. Атмосферу нагнетали так, будто полноценный конфликт на юге – это вопрос считаных дней. А от доклада Хренина ждали военных сенсаций и громких заявлений. Но реальность отличается от того, какой рисуют ее в интернете и соцсетях. «Мы не расслабляемся» – министр обороны Беларуси о ситуации на границе с Украиной. Читайте здесь.

Слухи о спешном возведении «линий обороны» на юге официально признаны ложными. Все 5 плановых укрепрайонов Беларусь развивает исключительно там, где и собиралась, на западном и северном направлениях. А на южном развернут минимальный комплект ССО. Наше спокойствие – это вовсе не беспечность, а точный расчет. Тем более на поле боя снова возвращается реальная дипломатия. На неделе в Маниле прошла короткая, но критически важная встреча, от которой и нам стало немного спокойнее.

На полях саммита АСЕАН провели переговоры Сергей Лавров и Марко Рубио. Это первый серьезный личный контакт представителей Москвы и Вашингтона за долгое время. Каждый остался при своем в итоге. США ищут компромисс, Москва – за соблюдение духа Анкориджа. Но главное – сам факт прямого диалога. Судя по всему, украинский кризис входит в фазу сложного торга, где ставки слишком высоки, чтобы случайные вспышки привели к обострению на белорусской границе. В целом Запад ослабил прессинг, а военно-политическая обстановка в нашей стране стабильная и под контролем. Хренин заявил о спокойной обстановке вокруг Беларуси и отсутствии признаков агрессии. Но эксперты отмечают: нынешнее затишье – это не смена стратегии Запада. Настоящая проверка на прочность впереди. Уже в ближайшее время Варшава планирует провести на своей территории масштабные военные учения НАТО. Страны Альянса будут отрабатывать переброску крупных контингентов к восточному флангу.