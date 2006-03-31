Кто хозяин в доме?

Минчанам передано на общественную сохранность около 20 тыс. подъездов, что составляет 95 процентов от их общего количества. Заключая соответствующий договор с ЖРЭО района, жильцы обязуются обеспечить сохранность всего, что имеется в подъезде: от лампочки до лифта. Поэтому замена разбитых стекол, ремонт ограждающих конструкций и освещения, производятся за счет нанимателей или собственников квартир. Со своей стороны ЖЭСы обязуются качественно убирать подъезды, вестибюли, тамбуры, лестничные клетки, лифты, дворы, своевременно выполнять работы по подготовке здания к эксплуатации в зимний период, периодически осматривать жилые дома.