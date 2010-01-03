Кто хорошо заработал в новогодние праздники?

Герои сюжета активно трудились и в конце прошлого года и в начале этого. Некоторые трудились даже в момент, когда часы пробили 12 и один год сменил другой, а некоторые принципиально отказались от работы в праздничную ночь.

Эта прибыль созревает, когда у старого года – уже не сезон. Индивидуальный предприниматель Наталья, как на калькуляторе, по календарю просчитывает, в какие дни съедобная экзотика вновь принесет белорусские плоды. 30 и 31 декабря – самое время снять с уходящего года свою кожуру.

Наталья Новосельская, индивидуальный предприниматель:

– Миллион заработать можно за два дня. Очень много было людей, покупали практически все.

Наталья говорит, что, к примеру, на те же популярные цитрусовые к концу декабря даже не пришлось поднимать цены. Фрукты и так разметали по 5-10 килограммов. Ведь когда от старого года остается одна косточка, деньги, которые, как известно, не пахнут, можно сделать не только на аромате мандаринов.

Наталья Новосельская:

– Необязательно на мандарине делать деньги. Цитрусовые вообще очень хорошо шли. Лимон, апельсин, мандарин, виноград на стол люди покупали, ну и овощи все.

Элина Азааре, продавец-декоратор:

– Во все остальные праздники, такие как 23 февраля и 8 марта, не так интенсивно идут покупатели.

Их явно не случайно прописали по соседству с часовым отделом. Ведь красоту, которая требует финансовых жертв, уже по традиции наводят в последний предновогодний момент.

Покупатель:

– У меня так каждый год, все в последний момент.

Здесь давно не ждут праздничного сюрприза. Главный новогодний подарок для отделов упаковки который декабрь упакован в очереди. Чтобы презент засверкал под елкой нужными бликами, люди, как правило, не жалеют ни времени, ни денег. Несмотря на то, что бант иногда оказывается дороже самого подарка.

Элина Азааре:

– Новый год – это вне конкурса самый популярный праздник. В этот праздник люди не жалеют на оформление, для них чем эффектнее, тем лучше.



А вот Алексей Семенович в последние часы старого года решил упаковать себя. В новую стрижку.

Алексей Семенович, посетитель салона красоты:

– Надоумил друг, он стоит в вестибюле. Говорит: пойдем, освежимся на Новый год!

Здесь новогодний чес состригают в буквальном смысле. В годовом финале салонов красоты шевелюра прибыли не превращается в каре. Под занавес декабря клиентов становится больше в два, а то и в три раза.

Ольга Кисилева, администратор салона красоты:

– Что запомнилось? Мужчина, который сегодня пришел без записи. Все забито, в предновогодние дни у нас каждый день аншлаг, как в том цирке.

Пока в соседнем зале еще режут волосы, дома у Ольги уже режут салат. До праздничной полуночи – всего несколько часов. Но здесь будут работать до последнего клиента. Даже если он автоматически окажется первым. В Новом году.

Ольга Кисилева:

– Еще неизвестно, что будет сегодня, если придут сейчас клиенты, мы останемся, и будем работать.

Зато певец Тариел Майсурадзе однажды и навсегда отрезал как ножницами: не работать в новогоднюю ночь. Поэтому и 31 декабря артист не поет на корпоративе, а сам слушает музыку… машинки для стрижки.

Тариел Майсурадзе, певец:

– Надо зарабатывать в течение года. В новогоднюю ночь я не поеду, даже не стоит торговаться.

Таких выступлений нет в репертуаре многих белорусских звезд. Зато есть сезонный ценник, не радующий новогодними скидками. Чтобы лицезреть популярного исполнителя на корпоративном застолье, нужно раскошелиться не на одну тысячу долларов. При том, что за эти деньги вам никто не даст сольный концерт.

Тариел Майсурадзе:

– Цена может варьироваться от четырех миллионов и выше – 30-40 минут. Лучше иметь два выступления, но стоимость побольше, чем 10 выступлений по чуть-чуть. Меня купить нельзя, а мое творчество, которое я могу показать людям, имеет цену.

А уж Алексей Семенович как сейчас помнит, какую цену для него имели пять минут до начала Нового, 2005 года. В тот вечер, чтобы успеть в Минск до первых секунд полуночи, он добирался с другого конца страны автостопом. И уже тогда понял…

Алексей Семенович:

– Чтобы успеть к Новому году, я готов заплатить любые деньги.



Сергей Врублевский, водитель такси:

– Все хотят уехать, хотят переплатить.

В пред- и постпраздничные дни финансы летят к нему с превышением скорости. Водитель такси Сергей Александрович каждый годовой стык выезжает на встречную к прибыли. Не проводить декабрь и не встретить январь за баранкой – для него – словно поужинать дыркой от бублика.

Сергей Врублевский:

– Это лес рук, все стоят, голосуют. Даже не нужна рация. Выезжаешь с утра, и сколько сил хватает, работаешь. Но не больше 10 часов, потому что больше сил нет.

Сергей верит: шашечки на его машине – не случайно в цвет приходящего тигра. Потом прикидывает: только за полдня 1 января его счетчик работает в два раза напряженнее. И пусть сутки в любом случае год не кормят. Но однажды, как раз под самый бой курантов, вся его жизнь ушла на разворот.

Сергей Врублевский:

– Я вез молодоженов, они не хотели рассчитаться деньгами, а говорят: давайте мы вам подарим цветы или торт. Я выбрал торт. И мне повезло... Я был холостяком – и я женился.

А вот коллеги Сергея, у которых с работой брак по расчету, перед Новым годом уже и без счетчика успели накрутить тарифный километраж. Мы попытались уехать из центра Минска – в тот же центр.

Корреспондент СТВ:

– Кисилева – это далеко?

Водитель такси:

– Это в Минске. 20 тысяч будет стоить.

Корреспондент СТВ:

– А где это?

Водитель такси:

– Вы знаете, где Молодечно? С левой стороны, а это правее.

Корреспондент СТВ:

– То есть Площадь Победы недалеко от Молодечно?

Водитель такси:

– Конечно! 20 тысяч дадите, я Вас завезу. Дешевле никак.

Корреспондент СТВ:

– Это у Вас перед НГ такие тарифы?

Водитель такси:

– Да.

На самом деле, от минского железнодорожного вокзала до Площади Победы – чуть больше четырех километров. То есть по всем правилам – минимальная поездка. По счетчику – не больше восьми тысяч рублей.



Но Деду Морозу с Октябрьской площади такую бородатую цену не накрутить. Хоть посохом стучи.

Дед Мороз на Октябрьской площади:

– Немножко можно заработать, но не совсем.

Его снежный бизнес компаньона Володю уже покрыл инеем. Вроде и детей на елке много, а фотографироваться с зимним волшебником особенно не торопятся. От такого стоп-кадра дед Мороз признается: в миру он просто Саша, а Снегурочка – не внучка, потому, что не рентабельно.

Дед Мороз на Октябрьской площади:

– Самое большое – тысяч 50, а можно было только 10 тысяч рублей заработать. Самые хлебные года – 1997, 1998.

Он уже мог бы отрастить настоящую бороду. Александр почти 20 лет пытается раскошелить уходящий год на приходящие деньги. Но с каждым декабрем, то ли дети становятся старше, то ли сказки – взрослее. Вот и приходится Володе отмечать 2010 не самым крепким напитком.

Дед Мороз на Октябрьской площади:

– Но ничего, мы надеемся, что наш клиент еще придет.



После Нового года здесь без грязных намеков отмывают деньги, а еще…вино, соки и шампанское. Для кассы этой прачечной Новый год всегда остается ярким пятном. Уже в дебютные дни 2010 года желающих стартовать с чистого листа оказалось почти вдвое больше, чем 12 месяцев назад. Приемщик заказов Светлана сетует, что застольную катастрофу потерпела и ее скатерть.

Светлана Богдан, приемщик заказов прачечной:

– Надо будет стирать, обязательно. Шампанское, свечи, салаты. Всего есть понемножку.

В первые дни Нового года эти вешалки – как резервный гардероб для официального приема. Строгие костюмы, вечерние платья. Большую часть такой одежды покупают специально к празднику. Надевают в первый раз, а потом готовы отдать любые деньги, лишь бы спасти дорогую вещь.

Светлана Богдан:

– Шампанское, кола, напитки. На костюмах, сорочках, брюках.

Корреспондент СТВ:

– Деды Морозы приходили?

Марина Обуховская, приемщик заказов прачечной:

– Да, были. Были и Морозы, и Снегурочки. У Дедов Морозов залитой шампанским одежды не бывает, у Снегурочек – тоже.



Он снова выстрелил как пробка. Праздник, который мы ждем целый год – по сути лишь одно мгновение. За которое мы согласны платить. Желаниями, мечтами и тем, что бесценно. Ведь, может, к сожалению, а для кого-то – и к счастью, старый год уже не первое тысячелетие не задерживается ни за какие деньги.