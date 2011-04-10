Кто делает сайт ctv.by? Вебредактор!

Виртуальное представительство нашего телеканала - сайт ctv.by готов раскрыть самые горячие подробности в любое время суток: актуальные подборки новостей, яркие кадры, полные текстовые и видео версии сюжетов. Здесь вы сможете поучаствовать в фотоконкурсе и пообщаться с нами на страницах форума и социальных сетях.

Чтобы сайт ежедневно насыщался новым контентом, в отделе интернет-вещания день и ночь работают редакторы. ТВ-тюнер старательно фиксирует каждый момент эфира, а редактор сайта кропотливо просматривает все материалы, выбирая лучшее. Разобраться здесь не так просто. Сначала нужно найти необходимый сюжет в записи, если необходимо - отправиться за ним в архив.

Татьяна Котикова, редактор сайта ctv.by:

Процесс очень трудоемкий, но не сложный, берем видео сюжета, делаем из него фотографии, обрабатываем их в photoshop, для того, чтобы они были яркие и привлекали на наш сайт больше посетителей, приглашая их прочитать наш контент. Далее мы конвертируем видео в интернет-формат. Когда все готово, можно выставлять новость или программу на наш сайт. Количество размещаемых сюжетов зависит от того, сколько текстов пришлют нам корреспонденты программ, насколько интересен сюжет нашим посетителям. Мы стараемся выставлять те сюжеты, где задействованы герои, минчане, показывается непосредственно их деятельность, интервью с ними. В социальных сетях есть наша группа СТВ, где мы публикуем ссылки на самые интересные сюжеты. Очень часто нас просят именно там, а также на нашем форуме, выставить тот или иной сюжет.

Елена Шибут, редактор сайта ctv.by:

Видео к сюжету выставляется в любом случае целиком, чтобы не терять его смыслового содержания. Можно подредактировать текст, выделив там самое интересное, самое нужное, вынести что-то в заголовок, в подзаголовок, для того, чтобы оно лучше смотрелось на сайте и лучше индексировалось поисковиками.

Так день за днем, ежедневно около двадцати видеоматериалов обрабатываются каждым редактором. Результат - более тридцати тысяч просмотров сайта в течение дня. А ведь нашей виртуальной странице всего несколько лет!