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Кто быстрее, выше и сильнее выясняли минские оперативники

04 сентября 2010 14:41
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На старт традиционной милицейской эстафеты вышли все подразделения органов внутренних дел столицы, причём, не только молодые сотрудники, но и руководители.

Они бегали на скорость, стреляли на меткость, транспортировали раненых и задерживали мнимых преступников. Специальные упражнения были для служебных собак. Порадовали собравшихся своим выступлением бойцы роты специального назначения, а также рыцари в исторических средневековых доспехах.

Андрей Селейкович, старший инспектор отдела внутренних дел по охране Минского метрополитена:
Надеемся занять призовое место. Этим совершенствуются физические навыки, которые пригодятся нам в дальнейшем в работе. Этот праздник, во-первых, не только для сотрудников, но и для их семей, для их детей. Поэтому этот праздник объединяет

# общество

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