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«Кто бы мог подумать». Лукашенко о том, как европейцы просят у белорусов муку, гречку и соль

15 марта 2022 16:52
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Кто бы мог подумать». Лукашенко о том, как европейцы просят у белорусов муку, гречку и соль-1

Кстати, пока страны закрывают свои рынки от белорусских товаров, их жители все равно голосуют рублем за белорусскую продукцию. В наши приграничные магазины настоящее паломничество покупателей из Евросоюза.  

«Кто бы мог подумать». Лукашенко о том, как европейцы просят у белорусов муку, гречку и соль-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Посмотрите, кто бы мог подумать: мы все время (ваши жены, некоторых) куда ездили тряпки покупать или еще что-то? В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты питания дешевле, еще что-то и так далее. Потому что демпинговал весь Запад, поставляя продукцию в Литву, зная о том, что мы ее там купим. Мы вывозили валюту. Что сегодня происходит? Граница же была закрыта, боялись ковида из Беларуси, но дело не в ковиде, вы же понимаете. Границу закрыли, чтобы мы туда не двигались. Сегодня забыли о беженцах, ковиде, открыли границы и просят хотя бы немного муки, гречки и соли.  

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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