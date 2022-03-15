«Кто бы мог подумать». Лукашенко о том, как европейцы просят у белорусов муку, гречку и соль

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посмотрите, кто бы мог подумать: мы все время (ваши жены, некоторых) куда ездили тряпки покупать или еще что-то? В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты питания дешевле, еще что-то и так далее. Потому что демпинговал весь Запад, поставляя продукцию в Литву, зная о том, что мы ее там купим. Мы вывозили валюту. Что сегодня происходит? Граница же была закрыта, боялись ковида из Беларуси, но дело не в ковиде, вы же понимаете. Границу закрыли, чтобы мы туда не двигались. Сегодня забыли о беженцах, ковиде, открыли границы и просят хотя бы немного муки, гречки и соли.

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Лукашенко: «Я не стану детализировать, придет время – об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось»