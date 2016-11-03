Крыша над головой: в Партизанском и Московском районах предлагают арендное жилье

Новости Беларуси. В Партизанском и Московском районах Минска горожанам предлагают арендное жилье. Очередникам необходимо написать заявление в службе «Одно окно».

Для заселения в жилфонде готовы, в основном, двухкомнатные квартиры. Плата за коммерческую «двушку» колеблется от 157 до 284 рублей в месяц. Сумма зависит от метража.

Кстати, оформить соответствующие документы на получение крыши над головой могут и во Фрунзенском районе до конца недели. В Московском районе за квартал 13 квартир включили в фонд жилых помещений коммерческого использования. В них уже заселились семьи, состоявшие на учете нуждающихся в улучшении условий проживания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Яковина, заместитель начальника отдела жилищной политики администрации Московского района:

При себе нужно иметь паспорт. Написать заявление. И в течение 15 дней граждане имеют право обращаться с этими заявлениями. По истечении этого срока заявления обрабатываются специалистом отдела жилищной политики. Количество квартир публикуется на сайте Мингорисполкома.