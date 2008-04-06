"Крутые Ребята" в Могилеве

Один из самых ярких проектов СТВ добрался и до этого областного центра. Очередной кастинг состоял почти из 30 номеров, а всего в отборочном туре телешоу участвовали более полусотни человек.

Разножанровый и разновозрастный, - самые точные определения для могилевского кастинга проекта СТВ "Крутые ребята". Кандидатов на это звание в областном центре набралось более полусотни. Сольный вокал, танцевальные команды и клоунада - далеко не полный перечень номеров третьего по счету отборочного тура.

Для многих из участников, проект пока самое главное событие в их творческой жизни. Поэтому перед выходом на сцену каждый ощутимо волнуется и в очередной раз прогоняет свой номер. Кто-то, под присмотром руководителей, кто-то самостоятельно. Но у каждого амбициозные планы, и ни тени сомнения в успехе. Еще бы, ведь их номер самый замечательный.

Выход на сцену расставил все точки над "_". Кто-то прошел испытание на "отлично". Другие сильно волновались и допускали помарки. Более чем тактичные члены жюри таких участников подбадривали. И словом, и делом. В итоге лучшие из лучших могилевчане отобраны. Поиски очередных "Крутых ребят" продолжатся еще в трех белорусских городах.

