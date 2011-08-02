Крупный авторынок под Витебском введут в эксплуатацию в 2012 году

Общая площадь автокомплекса составляет почти 8 га. В первую очередь строительства выделен рынок по продаже бывших в употреблении автомобилей, который уже готов принять первых посетителей. Так, проект предусматривает возведение мультибрендового дилерского автоцентра по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей, общая площадь которого составит свыше 3,2 тыс.кв.м. По предварительной информации, в центре будут представлены такие автомобильные бренды, как Mercedes, Skoda, Mitsubishi, Ford, Kia. Рядом разместится торговый центр по продаже запасных частей площадью около 2,8 тыс.кв.м. Кроме того, в составе автокомплекса предусмотрено создание сервисной инфраструктуры, включающей ресторан и кафе, финансовые учреждения, гостиничный комплекс на 70 мест. Реализация проекта предполагает создание до 200 рабочих мест.