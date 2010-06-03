Крупную партию наркотиков задержали в Минске

Участники международной преступной группы занимались поставками наркотиков из Литвы в Беларусь. Общая стоимость килограмма наркотиков превышает сорок тысяч евро. В отношении задержанных возбуждено сразу два уголовных дела.
Александр Антонович, начальник центра информации и общественных связей Комитета Госбезопасности Республики Беларусь:
– Если говорить о подробностях, то при задержании у них было изъято 15 граммов наркотиков, а остальная масса была изъята в ходе обыска. Т.е., основой послужили эти 15 грамм, только потом взяли остальную партию.