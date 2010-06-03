Крупную партию наркотиков задержали в Минске

При попытке сбыта сильнодействующих веществ два белоруса были задержаны с поличным. У них оказалось 500 граммов порошка и полкилограмма массы растительного происхождения, в состав которых входят опасные психотропные вещества.

Участники международной преступной группы занимались поставками наркотиков из Литвы в Беларусь. Общая стоимость килограмма наркотиков превышает сорок тысяч евро. В отношении задержанных возбуждено сразу два уголовных дела.

Александр Антонович, начальник центра информации и общественных связей Комитета Госбезопасности Республики Беларусь:

– Если говорить о подробностях, то при задержании у них было изъято 15 граммов наркотиков, а остальная масса была изъята в ходе обыска. Т.е., основой послужили эти 15 грамм, только потом взяли остальную партию.