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Крупную партию наркотиков из Литвы задержали сотрудники КГБ

18 июня 2010 11:44
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Оперативники задержали крупнейшую в этом году партию параметилэфедрона – 12 килограммов. Оптовая цена мифа, так называют его потребители, оценивается в четверть миллиона долларов. Розничная реализация – вчетверо дороже.

Дурман обнаружен в одной из машин, которая двигалась по трассе Минск-Гродно. Задержаны два жителя Смолевичей, которые находились в автомобиле.

Оперативный сотрудник Управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области:
– Задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь. Их возраст не превышает 30 лет. Они причастны к организации и функционированию международного канала контрабанды наркотиков. Партия наркотиков предназначалась для распространения в Республике Беларусь в молодежной среде, а также для транспортировки в Российскую Федерацию и Украину.

# общество

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