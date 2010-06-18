Крупную партию наркотиков из Литвы задержали сотрудники КГБ

Оперативники задержали крупнейшую в этом году партию параметилэфедрона – 12 килограммов. Оптовая цена мифа, так называют его потребители, оценивается в четверть миллиона долларов. Розничная реализация – вчетверо дороже.

Дурман обнаружен в одной из машин, которая двигалась по трассе Минск-Гродно. Задержаны два жителя Смолевичей, которые находились в автомобиле.

Оперативный сотрудник Управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области:

– Задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь. Их возраст не превышает 30 лет. Они причастны к организации и функционированию международного канала контрабанды наркотиков. Партия наркотиков предназначалась для распространения в Республике Беларусь в молодежной среде, а также для транспортировки в Российскую Федерацию и Украину.