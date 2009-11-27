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Крупное коррупционное преступление в Гомельской области

27 ноября 2009 14:11
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Директор предприятия по выпуску медицинских принадлежностей получил взятку – 32 тысячи долларов, после заключения заведомо невыгодной сделки.

Закупленное его предприятием оборудование не соответствует необходимым требованиям. Кроме того, за него заплатили вчетверо дороже реальной стоимости.

Ущерб оценивается как минимум в 130 тысяч евро. По делу задержано и три минчанина. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Александр Терехов, начальник отдела экономической безопасности УКГБ по Гомельской области:
- Весной 2009 года на предприятии были проведены конкурсные торги по выбору поставщика партии газовых баллонов. В этих торгах принимала участие кипрская компания, которая предложила цену на эти баллоны, как потом выяснилось завышенную в четыре раза. Примерно в октябре 2009 года, денежные средства были перечислены на расчетный счет кипрской компании. Затем, часть денег, предназначенных для участников преступной схемы, были перечислены на счет одной оффшорной компании, зарегистрированной на Виргинских островах. После чего, деньги были обналичены и присвоены участниками данной противоправной схемы.

# общество

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