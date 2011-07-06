Крупное издание Великобритании занималось прослушкой телефонов

Свое собственное расследование решила провести и газета. С этой целью руководство издания наняло детектива, которому удалось взломать голосовую почту мобильного телефона и удалить некоторые сообщения, тем самым введя полицию в заблуждение. Обнаружив, что телефоном пользуются, стражи правопорядка и родители предположили, что девочка жива.
Привлечь газету к ответственности призвал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Редакция газеты все обвинения отрицает, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».