Крупное хранилище боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружено в Быховском районе

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Быховского межрайонного отделения управления КГБ по Могилевской области неподалеку от деревни Чечевичи обнаружили хранилище боеприпасов времен Великой Отечественной.

В нем находилось 79 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 33 снаряда калибра 75 мм, один — калибра 85 мм, а также 32 минометных мины разного калибра, 22 ручных гранаты и одна противотанковая, 20 запалов, около тысячи патронов калибра 7.62. Общий вес опасной находки в тротиловом эквиваленте составил 77 кг.

Весь арсенал был уничтожен на полигоне саперно-пиротехнической группой в/ч 5523. Сотрудниками госбезопасности еще предстоит установить круг лиц, причастных к созданию хранилища.