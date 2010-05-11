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Крупное хранилище боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружено в Быховском районе

11 мая 2010 15:53
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Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Быховского межрайонного отделения управления КГБ по Могилевской области неподалеку от деревни Чечевичи обнаружили хранилище боеприпасов времен Великой Отечественной.

В нем находилось 79 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 33 снаряда калибра 75 мм, один — калибра 85 мм, а также 32 минометных мины разного калибра, 22 ручных гранаты и одна противотанковая, 20 запалов, около тысячи патронов калибра 7.62. Общий вес опасной находки в тротиловом эквиваленте составил 77 кг.

Весь арсенал был уничтожен на полигоне саперно-пиротехнической группой в/ч 5523. Сотрудниками госбезопасности еще предстоит установить круг лиц, причастных к созданию хранилища.

В УКГБ напомнили, что статья 295 УК РБ «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. «Черные копатели своими действиями подвергают опасности жизни своих сограждан, общественный порядок и спокойствие. Добытые ими оружие и боеприпасы впоследствии нередко используются не только для незаконной ловли рыбы или продажи в частные коллекции, но и в криминальных целях», — отметили в пресс-группе, сообщает БЕЛТА.
# общество # происшествия

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