Крупнейший в этом году контрабандный груз задержали гродненские таможенники

На пункте пропуска «Привалка», на белорусско-литовской границе, для досмотра была остановлена российская фура.

По документам, в автомобиле везли 17 тонн шампиньонов из Вильнюса в Москву. Однако, в середине рефрижератора таможенники обнаружили замаскированные тюки с одеждой. Всего незаконно провезти через Беларусь нарушители пытались около семи тысяч единиц изделий на полмиллиарда рублей.

— Между грибами было расположено два ряда мешков с одеждой. Сверху они были прикрыты паллетами, изображающими грибы. В данный момент товар изъят, заведено дело об административно-таможенном нарушении. Перспектива – рассмотрение дела в суде, конфискация, штраф для виновных лиц, — сообщил Виктор Гуреев, начальник отдела таможенных расследований Гродненской региональной таможни.