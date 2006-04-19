Крупнейший в Беларуси комплекс очистных сооружений скоро будет введен в эксплуатацию

Пока специалисты ведут наладочные работы, экологи строят планы на будущее. С началом работы нового комплекса появится возможность отремонтировать и старые очистные сооружения минской станции аэрации.Приблизительная стоимость объекта - 130 млрд. белорусских рублей. Представители городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды возлагают большие надежды на новые очистные сооружения. Оборудование нынешней станции аэрации в пиковые часы уже не справляется с нагрузкой, а новый комплекс значительно улучшит качество воды в реке Свислочь, которая на сегодняшний день является самой загрязненной на территории страны.