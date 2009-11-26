Крупнейший скандал за всю историю российского страхового рынка

Один из крупных игроков - «Городская страховая компания» - ….исчезла.

По московскому адресу «Горстраха», который был указан в реестре, этой компании не обнаружено. Не могут ее найти ни агенты, ни брокеры, ни рядовые клиенты - владельцы полисов. О пропаже компании уже проинформированы правоохранительные органы, а Росстрахнадзор готовит санкции, сообщают «Вести».

За 15 лет «Горстрах» выигрывал не один престижный конкурс, в том числе на обслуживание муниципальных органов власти. Среди клиентов компании числятся более 20 коммерческих банков России, предприятия Министерства транспорта; Департамент имущества города Москвы; крупные проектные и строительные компании, столичные гостиницы, торговые дома, издательства, в том числе «Московский комсомолец», газета московской мэрии «Тверская, 13», учебные заведения, среди которых - Московский государственный строительный университет.

Напомним, совсем недавно в России произошел скандал с Пенсионным фондом, из которого исчезла огромная сумма денег.