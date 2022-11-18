Крупнейший сельскохозяйственный форум «Продэкспо» в Минске завершает свою работу 18 ноября

Новости Беларуси. Сегодня, 18 ноября, в Минске завершает работу крупнейший сельскохозяйственный форум «Продэкспо». Именно на нем прозвучало утверждение, что в 2022 году белорусские аграрии заработают более 8 миллиардов долларов на экспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительная доля приходится на молоко. Его мы производим 1 % от всего планетарного масштаба. За год Беларусь экспортирует 5 миллионов тонн продукции, полученной на фермах. Это четвертое место в мире после ЕС, Новой Зеландии и США. Успехи животноводов зависят от результатов в поле – в нынешнем году также получен отличный результат, и это своего рода подарок работникам аграрной сферы к их предстоящему профессиональному празднику.