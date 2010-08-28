Прямой эфир

Крупнейший мексиканский авиаперевозчик «Мехикана» объявил о полном прекращении полетов

28 августа 2010 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Долги компании превысили полмиллиарда долларов. В начале августа из-за тяжелейшего финансового кризиса и начала процедуры банкротства авиаперевозчик приостановил полеты за рубеж, а также отменил некоторые рейсы на внутренних авиалиниях.По мнению экспертов, причина кризиса – плохое управление и раздутый штат сотрудников. Не последнюю роль сыграли и высокие зарплаты летного состава, которые превышали уровень заработка американских и европейских летчиков.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
28 августа 2010 14:42

Белорусские хлеборобы готовятся к своему главному празднику – «Дожинкам»

28 августа 2010 14:40

Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа 2010 14:40

Присяга первокурсников Высшего колледжа МВД состоялась под Могилевом