Крупнейшая взятка в Беларуси – $500 тысяч

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Беларуси Игорь Грейбо.

Однако он отметил, что средний размер взяток по стране варьируется от 200 до 300 долларов.

Наибольшее число коррупционных преступлений за девять месяцев текущего года зафиксировано в Гомельской области – 399. Для сравнения: в Минской области – 299, Могилевской – 316, Гродненской – 241, сообщает ctv.by.

Как пояснил Игорь Грейбо, размер взятки зависит от места работы должностного лица. При этом представители учреждений образования в основном получают взятки за ненадлежащее проведение проверок знаний при приеме экзаменов и зачетов, написание дипломных и курсовых работ, должностные лица правоохранительных органов - за благоприятное решение вопросов о непривлечении к уголовной ответственности, за досрочный возврат водительского удостоверения. Должностные лица, контролирующие другие госорганы, получают взятки за невзимание налогов в полном объеме, за освобождение от привлечения к административной ответственности. В сфере здравоохранения распространены взятки за выдачу листков временной нетрудоспособности.