Крупнейшая взятка в Беларуси – $500 тысяч

Однако он отметил, что средний размер взяток по стране варьируется от 200 до 300 долларов.
Наибольшее число коррупционных преступлений за девять месяцев текущего года зафиксировано в Гомельской области – 399. Для сравнения: в Минской области – 299, Могилевской – 316, Гродненской – 241, сообщает ctv.by.
Как пояснил Игорь Грейбо, размер взятки зависит от места работы должностного лица. При этом представители учреждений образования в основном получают взятки за ненадлежащее проведение проверок знаний при приеме экзаменов и зачетов, написание дипломных и курсовых работ, должностные лица правоохранительных органов - за благоприятное решение вопросов о непривлечении к уголовной ответственности, за досрочный возврат водительского удостоверения. Должностные лица, контролирующие другие госорганы, получают взятки за невзимание налогов в полном объеме, за освобождение от привлечения к административной ответственности. В сфере здравоохранения распространены взятки за выдачу листков временной нетрудоспособности.