Крупнейшая американская компания по обслуживанию пластиковых карт заключила соглашению с одним из банков Беларуси

Проект позволит использовать платежные карты этой компании теперь и на белорусском рынке.

Так называемый эквайринг, по заверениям американских специалистов, должен расширить финансовые возможности белорусской банковской системы. Основную ставку западные инвесторы делают на сектор туризма и развлечений.

Первым клиентом в Беларуси, который будет работать в этом проекте, стала национальная авиакомпания «Белавиа», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алекс Фербер, вице-президент финансовой компании American Express (США):

Я считаю, что этот проект позволит привлечь в вашу страну состоятельных клиентов. У белорусского рынка пластиковых карт есть большой потенциал. Это отражает нашу стратегию построения сотрудничества исключительно с лучшими партнерами по всему миру.