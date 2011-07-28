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Крупнейшая американская компания по обслуживанию пластиковых карт заключила соглашению с одним из банков Беларуси

28 июля 2011 13:39
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Проект позволит использовать платежные карты этой компании теперь и на белорусском рынке.

Так называемый эквайринг, по заверениям американских специалистов, должен расширить финансовые возможности белорусской банковской системы. Основную ставку западные инвесторы делают на сектор туризма и развлечений.

Первым клиентом в Беларуси, который будет работать в этом проекте, стала национальная авиакомпания «Белавиа», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алекс Фербер, вице-президент финансовой компании American Express (США):
Я считаю, что этот проект позволит привлечь в вашу страну состоятельных клиентов. У белорусского рынка пластиковых карт есть большой потенциал. Это отражает нашу стратегию построения сотрудничества исключительно с лучшими партнерами по всему миру.

# Экономика # общество # Белоруссия

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