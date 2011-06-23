Крупная партия продовольствия задержана на белорусско-украинской границе в Гомельской области

Жительница Чернигова собиралась вывезти из Беларуси товар почти на 10 миллионов рублей.

Среди 18 наименований, наиболее выгодные для контрабандистов товары: сухое молоко, колбасные изделия, белорусская тушёнка, табак и даже квас. В отношении задержанной составлен протокол об административном нарушении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Уклейко, начальник пресс-службы Гомельской пограничной группы:

Гражданка Украины закупала продукты питания белорусского производства в Гомеле, затем доставляла их в приграничный населенный пункт Поддобрянка. После чего планировала привлечь местных жителей для дальнейшего перемещения продуктов через государственную границу мелкими партиями.