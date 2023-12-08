Круглый стол, посвящённый годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, прошёл в академии музыки

К 24-летию подписания Договора о создании Союзного государства, которое отмечается сегодня, 8 декабря, приурочили творческий диалог в академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Попытки отдельных стран развалить строительство Союзного государства провалились. Выход на траекторию устойчивого роста подтверждают макроэкономические показатели. Реализованы 22 из 28 союзных программ, полностью выполнено 94 % мероприятий.

С молодежью здесь встретились представители государственных органов. Студенты делились своим видением перспектив сотрудничества двух стран в гуманитарном направлении. Обсудили, какой может быть помощь юному поколению в реализации его потенциала.

Елена Куракина, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Наша музыкальная молодежь целиком погружена в творческий процесс. И все, что их волнует, этот то, где они еще могут реализовать свои таланты, способности, какие еще могут быть конкурсы, фестивали, концерты организованы, где они могут помузицировать.

Елена Богдан, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

Было очень интересно сегодня услышать двух участников этого нашего симфонического оркестра объединенного, Беларусь – Россия. Возможно, я задала им провокационный вопрос: чувствовали ли они разницу в своей академической подготовке до этапа репетиции с Юрием Башметом. И очень отрадно, что ребята сказали «нет». Это была такая гордость за нашу отечественную белорусскую школу.