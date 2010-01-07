Кризис и вынужденное домоседство снизили уровень преступности в США

Американские эксперты отмечают резкое снижение числа преступлений, согласно статистике 2009 года.

Количество преступлений, совершенных в США в прошлом году, неожиданно снизилось, несмотря на продолжительную рецессию. При этом в некоторых крупных городах число убийств упало до отметок 40-летней давности.

Данные Федерального бюро расследований (ФБР) США показывают, что за первую половину 2009 году число преступлений сократилось на 4,4% относительно аналогичного периода 2008 года. При этом количество убийств за тот же временной отрезок уменьшилось на все 10%, сообщает bfm.ru.

Аналитики и криминологи предполагают, что экономический кризис в некотором роде поспособствовал снижению преступности: многие люди сидят без работы, а значит остаются дома, где им проще избежать неприятностей. К тому же, имея меньший доход, люди реже посещают ночные заведения, в которых легко совершить правонарушение, либо стать его жертвой.

– То, что мы наблюдаем сейчас – это слом многовекового шаблона о корреляции преступности с экономическими кризисами, – комментирует парадокс профессор криминологии из Университета Миссури и президент Американского общества криминологии Ричард Розенфельд.

Добавим, что аналогичная тенденция наблюдалась во времена Великой депрессии (1930-е годы). Тогда тоже упал уровень преступности в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Даллас и Чикаго.

Впрочем, наиболее существенным фактором в снижении преступности эксперты все же считают новую стратегию полиции, согласно которой упор делается на превентивные меры борьбы с преступностью: аналитику и сбор оперативной информации об уличных бандах.