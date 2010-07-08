Криминальный авторитет из Поставского района приговорен к 23 годам лишения свободы

МВД раскрыло крупную преступную группировку. Около 10 лет банда держала в страхе местных предпринимателей. Помимо главаря, ближайшие годы за решеткой проведут и его сообщники. Однако дело еще не закрыто.

Криминального авторитета из Постав Михаила Януковича приговорили к 23 годам лишения свободы. Главным эпизодом обвинения стала организация убийства двух человек. Однако есть все основания полагать, что дело на этом еще не закрыто. Оказалось, что Янукович может быть причастен еще и к «крышеванию» коммерсантов.

Дань с местных предпринимателей поставские рэкетиры собирали с начала двухтысячных. По оценкам милиции, в «бригаду» входило до 15 человек. Главарем, или «смотрящим», был Михаил Янукович. В 2007 именно он руководил операцией по устранению двух неугодных ему жителей Постав. На заброшенном хуторе тогда была устроена засада со стрельбой из обреза и пистолета.

Виталий Ярошик, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБОПиК МВД:

– Убитые Шпак и Тарасенко – тоже ранее судимые. Тарасенко был приверженцем воровских понятий. Ему очень не нравилось поведение Януковича и его приближенных в городе. Он неоднократно высказывался о том, что они неправильно ведут себя, в том числе, и по блатным понятиям совершают неправильные поступки. Потихоньку возникала конфронтация.

Восемь других участников этой преступной группы сейчас находятся под стражей. Следователи собирают информацию обо всех эпизодах, связанных с вымогательством и мошенничеством в райцентре. Расследованием похождений Поставской криминальной «бригады» сейчас занимается Генпрокуратура совместно с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Дело осложняется тем, что многие из пострадавших не спешат обращаться в милицию.

Алексей Адашкин, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.