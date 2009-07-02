Кресту Ефрасиньи Полоцкой поклонились гомельские пограничники

Юго-восточный регион стал последним пунктом крестного хода, который проследовал по всем нашим погранзаставам.

Совместная акция Белорусской Епархии Русской православной церкви и Государственного погранкомитета началась 15 июня и посвящена 65-тилетию освобождения Беларуси и 25-ой годовщине празднования собора Белорусских святых. Уже сегодня крест вернется в Полоцкий Спасо-Ефрасиньевский женский монастырь.

— Этот крестный ход идет из Полоцка чтобы оградить границы от внешних и внутренних распрей, освятить наших солдат на выполнение их священного долга, — говорит священник Андрей Мандик, клирик Полоцкой епархии