Крест преподобной Ефросиньи Полоцкой будет привезен сегодня в Гродно

Святыня прибудет в город над Неманом в полдень.

Следующие два дня реликвия будет выставлена в Свято-Покровском кафедральном соборе. Затем воссозданный шестиконечный крест отправится за пределы Гродненской епархии и совершит путешествие по другим регионам.

Напомним, выставление духовного символа Беларуси приурочено к 100-летию перенесения святых мощей преподобной Евфросинии из Киева в Полоцк.

Вячеслав Гапличник, клирик Свято-Покровского собора г. Гродно:

Мощи Святой Ефрасиньи Полоцкой до 1910 года хранились в Киеве и лишь в 1910 были возвращены в Полоцк. Ныне мы отмечаем столетие со дня перенесения мощей в земли Полоцкие. И вот в честь этого события крест будет обвезен по всем епархиям Беларуси.

Прихожанка:

Я знаю, что она спасёт, и здоровье будет нормальное, и жизнь будет нормальная. Главное — верить.

Крест Ефросиньи Полоцкой создан ещё в 12 веке. Национальная реликвия была утеряна в годы Великой Отечественной и воссоздана уже в 1997. Сама Ефрасинья Полоцкая считается главной покровительницей Беларуси.