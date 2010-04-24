Крест Ефросинии Полоцкой привезли из Полоцка в Свято-Духов кафедральный собор в Минске

Это своеобразный подарок всем православным христианам республики в дни празднования юбилея Владыки Филарета.

У Минского Свято-Духова собора собрались сотни прихожан.

Анна Бунькова, телекомпания СТВ:

Буквально час назад крест Ефросинии Полоцкой был доставлен в Свято-Духов кафедральный собор. И, как мы успели убедиться, в целостности и сохранности.

Одну из главных святынь Беларуси везли в специальном футляре, и всю дорогу из полоцкой обители ее сопровождала охрана.

К слову, воссозданный по образу древнего крест святой великомученицы всего два раза был в столице. И на этот раз его принесение стало своеобразным подарком. Буквально несколько минут назад сам Владыка преклонился к святыне. Сейчас крест Ефросинии Полоцкой находится в храме. Хотя очень скоро здесь начнется всенощная, но в храме еще очень много прихожан, желающих преклониться святыне. Ее принесение стало настоящим праздником для всех православных христиан.

Отец Александр, помощник управляющего Полоцкой Епархией:

В кресте находятся такие общие для всех христиан святыни, как частица древа креста Господня, капля крови Спасителя, камень от гроба Господня — там, где произошло его воскресение. Несомненно, поклониться таким святыням, помолиться у них, попросить помощи Божьей — это большое событие для каждого христианина.

В Свято-Духовом кафедральном соборе крест будет находиться еще пять дней, так что преклониться к святыне смогут все минчане.