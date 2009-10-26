Кресло с мотором, изъятое за вождение в пьяном виде, пустят с молотка

Полиция штата Миннесота планирует продать на аукционе специальное модифицированное и моторизованное кресло, водитель которого был задержан за вождение в нетрезвом виде.

62-летний Деннис Андерсон признал себя виновным в правонарушении. Он был задержан после того, как врезался в припаркованные машины, возвращаясь из бара. Водитель не пострадал, однако выяснилось, что содержание алкоголя у него в крови в три раза превышает допустимое.

Американец был приговорен к 180 дням тюремного заключения и штрафу в 2 тысячи долларов, однако затем приговор был смягчен. Андерсон получил 2 года условно с обязанностью регулярно проходить анализ крови на алкоголь.

Осужденный сконструировал свое кресло в 2008 году. Оно представляет собой обычное кресло, оснащенное мотором от газонокосилки, переключателем скоростей и гоночным рулем, и способно развивать скорость до 32 км/ч. Кроме того, в кресло вмонтированы фары, стереосистема и даже парашют. Также Андерсон прикрепил на своем изобретении наклейку «Черт возьми. Оно быстрое!»

Полиция приняла решение выставить конфискованный транспорт на eBay, сообщает BBC News. Стартовая цена пока не установлена.