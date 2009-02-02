Крепкие морозы пришли в Беларусь

Так, накануне в Минске было минус 15, а минувшей ночью столбик термометра опустился до минус 20.В северных регионах страны было еще холоднее. Медики за минувшие сутки доставили со столичных улиц 6 человек с обморожениями и переохлажениями. Как правило, жертвами морозов становятся любители горячительного. По прогнозам синоптиков морозная и бесснежная погода сохранится еще сегодня и завтра. Но уже со среды холод начнет отступать. Днем 4 февраля – от 2 тепла на западе страны до 5 мороза на востоке.