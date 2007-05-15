Крепкая семья - сила государства!

Сегодня государства мира празднуют Международный день семьи.В 1989 году Генассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом семьи. Начиная с этого времени, 15 мая ежегодно отмечается как Международный день семьи. Факт провозглашения этого праздника говорит об огромном значении, которое отводится семье в современном обществе. В наше время именно семья остается важнейшей средой сохранения и передачи из поколения в поколение культурных ценностей и национальных традиций. Ежегодное проведение этого дня повышает статус семьи и способствует лучшему пониманию ее насущных проблем и потребностей. Этот день широко отмечается и в Беларуси.