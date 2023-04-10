Кратковременные дожди и до +19 °С прогнозируется в Беларуси 11 апреля

Кратковременные осадки в виде дождя по северу страны, местами грозы и до плюс девятнадцати градусов тепла ожидается в Беларуси во вторник, 11 апреля, сообщает Белгидромет.

В ночные и утренние часы по республике возможен туман. Потоки ветра достигнут 3-8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет в пределах от нуля до шести градусов с плюсом. Возможны грозы. Днем воздух прогреется от плюс 14 до 19 градусов.