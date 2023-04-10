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Кратковременные дожди и до +19 °С прогнозируется в Беларуси 11 апреля

10 апреля 2023 09:45
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Кратковременные осадки в виде дождя по северу страны, местами грозы и до плюс девятнадцати градусов тепла ожидается в Беларуси во вторник, 11 апреля, сообщает Белгидромет.

В ночные и утренние часы по республике возможен туман. Потоки ветра достигнут 3-8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет в пределах от нуля до шести градусов с плюсом. Возможны грозы. Днем воздух прогреется от плюс 14 до 19 градусов.

Кратковременные дожди и до +19 °С прогнозируется в Беларуси 11 апреля-1

В среду, 12 апреля, синоптики также прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы составит от плюс одного до семи градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от плюс 12 до 18 градусов.

В четверг, 13 апреля, дожди ожидаются уже на большей части территории страны. Ночью и утром на дорогах возможен слабый туман. Потоки ветра достигнут 3-8 метров в секунду. Ночью по Беларуси ожидается от 2 до 8 градусов со знаком плюс, днем температура воздуха будет варьироваться от плюс 9 до плюс 16 градусов.

# Погода в Беларуси # общество

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