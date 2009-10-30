Кратер от «метеорита» в Латвии превратят в достопримечательность

Владелец участка земли, на котором латвийское отделение сотового оператора Tele2 инсценировало падение метеорита, решил не закапывать рукотворный кратер до следующего лета.

Харийс Крастиньш, которому принадлежит участок, решил не трогать место «падения метеорита», так как им интересуются люди и приезжают посмотреть на кратер. Tele2, в свою очередь, пообещала оформить яму как достопримечательность, проложить к ней дорогу и указатели, сообщает Lenta.ru со ссылкой на DELFI.

О «падении метеорита» неподалеку от города Мазсалаца в Валмиерском районе Латвии стало известно 25 октября. На месте падения был обнаружен кратер диаметром 20 метров и глубиной около десяти. Практически сразу же после сообщения о метеорите специалисты озвучили предположение о рукотворном характере происшествия.

Позднее в инсценировке падения метеорита призналось латвийское отделение шведской компании Tele2. По словам представителей компании, они планировали розыгрыш более месяца и хотели разбавить негативные новости из жизни Латвии чем-то «необычным и интересным», а также воодушевить латвийское общество.

С осуждением розыгрыша выступила глава МВД Латвии Линда Мурниеце, которая потребовала привлечь устроителей акции к ответственности. Позднее в полиции приняла решение не возбуждать дело против Tele2, так как посчитали такую меру бессмысленной. Тем не менее, сотовый оператор пообещал компенсировать госслужбам все убытки, которые принесла инсценировка падения метеорита.