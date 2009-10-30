Кратер от «метеорита» в Латвии превратят в достопримечательность

Харийс Крастиньш, которому принадлежит участок, решил не трогать место «падения метеорита», так как им интересуются люди и приезжают посмотреть на кратер. Tele2, в свою очередь, пообещала оформить яму как достопримечательность, проложить к ней дорогу и указатели, сообщает Lenta.ru со ссылкой на DELFI.
О «падении метеорита» неподалеку от города Мазсалаца в Валмиерском районе Латвии стало известно 25 октября. На месте падения был обнаружен кратер диаметром 20 метров и глубиной около десяти. Практически сразу же после сообщения о метеорите специалисты озвучили предположение о рукотворном характере происшествия.
Позднее в инсценировке падения метеорита призналось латвийское отделение шведской компании Tele2. По словам представителей компании, они планировали розыгрыш более месяца и хотели разбавить негативные новости из жизни Латвии чем-то «необычным и интересным», а также воодушевить латвийское общество.
С осуждением розыгрыша выступила глава МВД Латвии Линда Мурниеце, которая потребовала привлечь устроителей акции к ответственности. Позднее в полиции приняла решение не возбуждать дело против Tele2, так как посчитали такую меру бессмысленной. Тем не менее, сотовый оператор пообещал компенсировать госслужбам все убытки, которые принесла инсценировка падения метеорита.