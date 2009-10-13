Кратер на Луне назвали в честь Джона Леннона

Кратер, который расположен в Озере Сновидений, имеет диаметр шесть километров, а его глубина – 990 метров.

Об этом было объявлено 9 октября – в день, когда музыканту исполнилось бы 69 лет.

В этом году исполнилось 40 лет одной из самых запоминающихся акций Леннона – «В постели за мир». Сорок лет назад, в марте 1969 года он, вместе со своей женой, художницей Йоко Оно, провел неделю в постели в номере отеля «Хилтон» в Амстердаме, призывая общественность. В июне того же года в Монреале, в ходе аналогичной акции Леннон записан гимн «Дайте миру шанс» - песню, которая стала гимном антивоенных активистов во всем мире.

Известный музыкант и один из основателей The Beatles, Леннон был одним из наиболее успешных и влиятельных художников в истории 20 века. Кратер, названный в его честь, ранее был известен как «Дениэл Ди» - по имени Джона Фредерика Даниеля, английского физика, метеоролога и профессора химии. Он является крупнейшим из трех кратеров этой группы, и лежит в середине Озера Сновидений.

Среди людей, именем которых были названы кратеры на Луне - Леонардо да Винчи, Христофор Колумб, сэр Исаак Ньютон, Юлий Цезарь и Жюль Верн, пишет IMAGINE PEACE.