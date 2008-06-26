Красочное шоу из тысяч флагов и сотен движений готовят ко Дню Независимости минские студенты и школьники

Сегодня у стелы "Минск город-герой" прошла первая репетиция представления. Художественный фон из поточных упражнений и десятка живых картин 3 июля будет сопровождать весь парад и выступление артистов эстрады. Зрителей ждут более 35 композиций: цветы, облака, солнечный круг и даже Герб Беларуси. Все это создадут полторы тысячи участников под знаменитую мелодию песни "Радзима, мая дарагая". Режиссирует шоу известный мастер художественного фона Георгий Рабиль.