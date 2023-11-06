Красный день календаря. Что о Великом Октябре говорят современные школьники? Анонс ток-шоу «По существу»

Красный день календаря. Какие традиции до сих пор рдеют и не выцветают? Что из идейной классики легло в основу современной Беларуси и как коммунистическую философию трактуют школьникам?

Этим выходным вечером команда «По существу» не изменяет понедельничным трудовым принципам и зажжет софиты на своей площадке, чтобы в прямом эфире подискуссировать по поводу грядущего праздника.

Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.