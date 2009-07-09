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Красные волки в Минске (ФОТО)

09 июля 2009 18:32
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Индийские обитатели Красной книги поселились в минском зоопарке. Новоселы зоопарка уже и к городскому климату привыкли.

И в вольерах освоились, и посетителей принимают без опаски.



красный волк

красный волк

красный волк

красный волк

# общество # Фотофакт

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