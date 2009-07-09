Красные волки в Минске (ФОТО)

И в вольерах освоились, и посетителей принимают без опаски.
В июле белорусская армия пополнится на 10 тыс солдат-срочников. И еще 2 тысячи добавят резервисты.
В Гайновском повете численность белорусов составляет около 60%. Гайновку называют самым белорусским городом в Польше. Почти половина населения двадцатитысячного города — это польские белорусы.
Соответствующие указы глава государства подписал 9 июля.
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