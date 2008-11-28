Краснознаменному Белорусскому военному округу – 90

Служить в этом округе было почетно. Здесь испытывалась не только техника, но и новые формы вооруженной борьбы.

Созданный еще в революционные времена, он стал базой для формирования вооруженных сил страны. Его солдаты стояли на огневых рубежах в июне 41-го и боролись против самой мощной германской группировки "Центр". После войны округ получил звание краснознаменного и, как один из лучших в СССР, в числе первых был оснащен ракетным оружием.



С 90-летием Краснознаменного Белорусского военного округа военнослужащих страны, ветеранов войны и Вооруженных Сил – поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Воины Вооруженных Сил Республики Беларусь являются достойными преемниками славных традиций Белорусского военного округа, свято чтят память прошлых поколений, достойно выполняют ответственные задачи по обеспечению военной безопасности родной Беларуси, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности", – подчеркнул Александр Лукашенко.