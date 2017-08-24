Красивая, мне она очень понравилась: пенсионеры из Гродно вырастили гигантскую картошку

Новости Беларуси. Сезон сбора урожая наступил, и есть уже первые рекорды. Пусть не мировых масштабов, а пока частных, это все равно повод для гордости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, для пенсионеров из Гродно, которые на своем огороде вырастили гигантский клубень картофеля. Он идеальный по форме и весит больше килограмма. Такой подарок от земли супруги Курьян получили впервые.

Елизавета Курьян, жительница города Гродно:

Копала картошку и здесь нашла огромную бульбину. Елизавета Курьян в который раз вспоминает тот удивительный день. В гости приехал внук, надо бы угостить его молодой картошечкой со своего огорода. Взяла лопату, копнула поглубже, а там – клубень невероятных размеров. По крайней мере, такой картошки пенсионерка за все свои 80 лет не встречала!

Елизавета Курьян:

Красивая, мне она очень понравилась. Позвала внука, он сразу решил взвесить. Нашел весы, взвесил, даже сфотографировал. Стараюсь на земле работать, я люблю землю, для меня это здоровье – земля. И если в среднем стандартная картофелина весит граммов 150, то эта находка и впрямь тянет на рекорд. Супруги Курьян признаются: огород всегда был их семейным хобби. В 2017 году Елизавета и Александр отметили изумрудную свадьбу – 55 лет совместной жизни. За эти годы ассортимент на грядках приумножался, росли и размеры овощей.

Александр Курьян, житель города Гродно:

Гарбузы были (по-белорусски, гарбуз – тыква). Были большие в объеме. Все растет, только надо ухаживать вовремя, надо любить. Полить, когда засуха надо поливать водою. Пенсионеры даже не знают, как ответить на вопрос: в чем секрет такого урожая? Рассуждают философски: они любят землю, а земля их таким образом благодарит. Галина Буро, СТВ:

На этом приусадебном участке почти две сотки отдано под картошку. Периодически супруги выкапывают молодые клубни на еду. И каждый раз надеются побить свой рекорд – найти картошку еще больших размеров. А что делать с этим увесистым корнеплодом пока не решили. Хранить нет смысла, разве что драников на всю семью нажарить.