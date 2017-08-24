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Красивая, мне она очень понравилась: пенсионеры из Гродно вырастили гигантскую картошку

24 августа 2017 17:18
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Новости Беларуси. Сезон сбора урожая наступил, и есть уже первые рекорды. Пусть не мировых масштабов, а пока частных, это все равно повод для гордости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, для пенсионеров из Гродно, которые на своем огороде вырастили гигантский клубень картофеля.

Он идеальный по форме и весит больше килограмма. Такой подарок от земли супруги Курьян получили впервые.

Красивая, мне она очень понравилась: пенсионеры из Гродно вырастили гигантскую картошку-1

Елизавета Курьян, жительница города Гродно:
Копала картошку и здесь нашла огромную бульбину.

Елизавета Курьян в который раз вспоминает тот удивительный день. В гости приехал внук, надо бы угостить его молодой картошечкой со своего огорода. Взяла лопату, копнула поглубже, а там – клубень невероятных размеров. По крайней мере, такой картошки пенсионерка за все свои 80 лет не встречала!

Красивая, мне она очень понравилась: пенсионеры из Гродно вырастили гигантскую картошку-4

Елизавета Курьян:
Красивая, мне она очень понравилась. Позвала внука, он сразу решил взвесить. Нашел весы, взвесил, даже сфотографировал. Стараюсь на земле работать, я люблю землю, для меня это здоровье земля.

И если в среднем стандартная картофелина весит граммов 150, то эта находка и впрямь тянет на рекорд.

Супруги Курьян признаются: огород всегда был их семейным хобби. В 2017 году Елизавета и Александр отметили изумрудную свадьбу – 55 лет совместной жизни. За эти годы ассортимент на грядках приумножался, росли и размеры овощей.

Красивая, мне она очень понравилась: пенсионеры из Гродно вырастили гигантскую картошку-7

Александр Курьян, житель города Гродно:
Гарбузы были (по-белорусски, гарбуз – тыква). Были большие в объеме. Все растет, только надо ухаживать вовремя, надо любить. Полить, когда засуха надо поливать водою.

Пенсионеры даже не знают, как ответить на вопрос: в чем секрет такого урожая?

Рассуждают философски: они любят землю, а земля их таким образом благодарит.

Галина Буро, СТВ:
На этом приусадебном участке почти две сотки отдано под картошку. Периодически супруги выкапывают молодые клубни на еду. И каждый раз надеются побить свой рекорд – найти картошку еще больших размеров.

А что делать с этим увесистым корнеплодом пока не решили. Хранить нет смысла, разве что драников на всю семью нажарить.

Красивая, мне она очень понравилась: пенсионеры из Гродно вырастили гигантскую картошку-10

Елизавета Курьян:
Бабку люблю, с фаршем вкусно. На крупную терку тереть картошку, положить фарша, приправы. Объеденье!

А к бабке не помешает салат из свежих помидоров. Разумеется, прямо с грядки. И не исключено, что здесь, в теплице созреет очередной рекорд семьи – уже томатный.

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт

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