Краситель Е-128 опасен для здоровья

Список запрещенных к использованию в пищевой промышленности искусственных красителей пополнился. В "черный список" попал Е-128.

Основанием для запрета послужило исследование ученых. Они доказали, что этот краситель негативно влияет на репродуктивную систему человека.

Пищевой краситель Е-128 используется чаще всего при производстве колбас, сосисок и копченостей. Благодаря ему, мясные изделия приобретают характерный розовый цвет.

"Если колбаска красная - это не говорит о том, что она полезна для здоровья. Если она меняет цвет при разрезе в процессе хранения - это значит, что там не использованы никакие красители", - пояснила главный технолог УП "Минский мясокомбинат" Наталья Горковец.

Первым, кто запретил использование Е-128, стал Евросоюз. Европейские ученые выяснили, что этот пищевой краситель может превращаться в генотоксичное вещество, которое способно вызывать раковые заболевания. Теперь и Беларусь ввела запрет на данный пищевой краситель.

Было принято постановление главного государственного санитарного врача Республики Беларуси о запрете ввоза, реализации и производства пищевых продуктов, полученных с использованием этой пищевой добавки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны принять меры по изъятию такой продукции из реализации или производства.

Красители в пищевой промышленности применяются весьма широко. Чаще всего в кондитерских изделиях, безалкогольных и ликероводочных напитках.

Если покупатель, придя в магазин, обнаружит в составе продукции краситель Е-128, ему необходимо обратиться в территориальный центр гигиены и эпидемиологии либо к администрации магазина. Возможно, на прилавках осталась ранее завезенная продукция. И если в торговой точке не обратили на это внимание, то к руководству будут применены административные меры воздействия.