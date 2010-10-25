Козью ферму, единственную в Беларуси, с нуля создала семья из-под Держинска

Семья из-под Дзержинска однажды променяла квартиру в мегаполисе на домик в деревне, который впоследствии прирос настоящей и, кстати, единственной в республике козьей фермой. Теперь у хозяев в планах открыть доильный зал на 500 голов и построить дополнительное здание для животных.

Семья Дмитрия — он, жена и три дочери — приехали буквально на голое поле. Дмитрий признается, что поначалу они даже не думали заниматься козами. Зато теперь за будущее своего дела глава фермы спокоен. В этом доильном зале (см. видео к сюжету — прим. ред.) уже через месяц можно будет доить 500 коз за смену.

Дмитрий Крылов, глава фермерского хозяйства:

Вручную доярка может выдоить за смену30-35 коз. Больше — уже тяжело, к тому же, затрачивается много времени. А так два человека смогут доить 500 животных.

Итальянское оборудование еще и позволит контролировать, сколько молока дает каждое конкретное животное. Впрочем, это Дмитрий знает и без заумной электроники. В среднем — 500 литров в сутки. Часть продукта уходит на переработку. Остальное он бы и рад, и готов поставлять на прилавки. Но пока как-то не получается…

Дмитрий Крылов, глава фермерского хозяйства:

Проблема в том, что готовый продукт имеет короткий срок реализации, и товароведы отказываются его продвигать.

Сегодня Галина Крылова с улыбкой вспоминает, как летела на эту землю вовсе не на крыльях. Ведь когда она просто поехала за мужем, даже представить не могла, что спустя совсем немного расскажет нам про собственный агропроект.

Ольга Бакланова, Евгений Пивненко. Телекомпания СТВ.