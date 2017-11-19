Ковчег с мощами 54 новомучеников пробудет в Минске до 21 ноября

Новости Беларуси. Важное событие в христианском мире. Мощи 54 святых подвижников, новомучеников и исповедников Церкви Русской привезли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поклониться святыням верующие могут в Свято-Духовом кафедральном соборе.

В ковчеге собраны частицы иерархов, священников и мирян, которые пострадали за веру в годы гонений. Среди них – мощи Тихона Московского, Луки Крымского, княгини Елисаветы и многих других подвижников.

В кафедральном соборе ковчег будет до 21 ноября. Поклониться мощам смогут прихожане Молодечненской и Слуцкой епархии, а также Жировичского монастыря.