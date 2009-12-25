Коттеджи под Минском в новогоднюю ночь — 1500-2000 долларов

Самые дешевые коттеджи по 500 долларов за новогоднюю ночь уже давно разобрали.

Аренда коттеджей не входит в сферу ценового регулирования. Оказалось, не занимается этим вопросом и Государственный комитет по имуществу, сообщает «Р».

Константин Куцко, главный специалист фонда государственного имущества:

Цена в таком случае договорная. Это частная собственность, и стоимость устанавливает ее владелец. Нет нормативных документов, которые могли бы ограничить цену неким коридором.

Сергей Шкут, пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Владелец коттеджа, независимо от того, сдает ли он его один раз или постоянно, должен посетить налоговую. Но не обходится и без уклонистов, которые за незаконную предпринимательскую деятельность попадают на скамью подсудимых. Владельцев коттеджей, не желающих делиться прибылью, находят просто. Нередко с жалобами к нам звонят и те, кто снимает дом, и соседи, и участковые. Провести незаметно для инспекции шумное гуляние с фейерверком и катанием на лошадях не получится.