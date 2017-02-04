Костюм свой, рубашка импортная: Александр Лукашенко раскрыл секреты собственного гардероба

Важнейшее событие недели – «Большой разговор с Президентом Беларуси», который состоялся 3 февраля в Минске. Большой разговор предполагает большие темы, острые углы. Все это было. Самое важное мы постараемся уместить в формате программы.

Задавали, конечно, и личные вопросы. Начнем с того, как встречают, – а встречают, как известно, по одежке. Ярко-красный галстук вызвал у кого-то сравнение с костюмом нового президента США. Александр Лукашенко парировал эту аналогию и раскрыл секреты собственного президентского гардероба.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Костюм свой. Рубашка импортная. Кто-то прислал. Рубашка импортная, но умеют шить. Красный галстук тоже не наш. Я думаю, не скажут, что под Трампа подстраиваюсь, потому что на прошлой пресс-конференции, по-моему, я тоже был в красном галстуке. Ботинки – вот красавец сидит – «Марко». Туфли взял свои старые и тебе передал, чтобы ты такие сшил Все время после этого «Марко» ношу. Если не веришь, я могу снять, показать. Туфли «Марко», носки, не видно, черные. Трусы свои.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь