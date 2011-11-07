Костюковичские лицеисты сами построили мост через реку, чтобы не делать круг в 5 километров

Чтобы построить новый 50-метровый мост, лицеисты трудились не один день. Для ребят он стал не просто сооружением, но и первой серьёзной работой в их жизни.

Пиломатериалы предоставил местный лесхоз. С проектом ребятам помог преподаватель лицея.

Владимир Елисеенко, мастер производственного обучения Костюковичского лицея №8:

Строил где переходы, где мостики. Когда был работником лесного хозяйства, не раз приходилась перекидывать что-то такое, то через ручей, то через речку. Где-то машина не проходит, приходилось строить и в армии. Если люди будут беречь, то на 15 лет точно хватит. Сваи и больше простоят, потом настил поменять и всё.

Дмитрий Агеев, учащийся Костюковичского лицея №8:

В первый день мы разметили, потом прочистили, чтобы был проход. Самое сложное — закопать и забить сваи.

Евгений Василевский, учащийся Костюковичского лицея №8:

Было интересно строить. Это первый мост в жизни, который я построил.

Это самая короткая дорога из частного сектора «Коммунары» до ближайшего микрорайона. Старый мост уже давно сгнил. Чтобы добраться до центра города местным жителям приходилось ежедневно делать круг в 5 километров.

Весной же большая вода создавала ещё большую проблему. Местные жители говорят, что приходилось идти пешком в обход или дожидаться рейсового автобуса. Когда напрямую до города рукой подать.

Труд лицеистов жители района уже оценили. Теперь ребята разрабатывают новый план. Зимой хотят организовать настоящую лыжную трассу с крутыми спусками и подъёмами. Для этого нужно соорудить ещё несколько деревянных переходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.