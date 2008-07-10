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Костер "Дружбы" соберет всех участников и организаторов "Зарницы"

10 июля 2008 08:28
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Этот один из самых давних и значимых пионерских ритуалов подведет итоги республиканской спортивно-патриотической игры, которая стартовала в столице 7 июля. Три дня около 100 белорусских школьников, победители областных соревнований и города Минска, состязались в различных конкурсах. Сегодня последний – "Игра на местности". Награждение победителей пройдет вечером на торжественной линейке. Подарком для школьников станет выступление оркестра Минской военной комендатуры и плац-концерт роты почетного караула.
# общество

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