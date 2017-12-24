«Костел для меня – очень близкое место»: белорусы делятся о том, что для них значит Рождество и вера в Бога

С ним связано много интереснейших легенд, в которых нашлось место даже крестоносцам. Еще большее изумление вызывают фрески. Некоторые из них никогда не реставрировались – просто были извлечены из-под слоя краски. А орган с редкими керамическими трубками считался одним из четырех существующих в мире экземпляров.

Новости Беларуси. Атмосфера в католическом Соборе Успения Девы Марии и Святого Станислава в Могилеве такая, что кажется, находишься не в Беларуси, а в итальянском Риме. Это абсолютно уникальный костел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эльвіра Яфіменка:

Эта дорога знакома мне с самого детства. Сначала приходила в костел еще ребенком со своей мамой. Сейчас прихожу не реже, чем раз в неделю. Костел для меня – это очень близкое место. Здесь я могу подумать о своей жизни, о чем-то важном, значимом, побыть наедине с богом.

У касцёл Эльвіра любіць прыходзіць у час паміж службамі. Гнуткі графік на працы дазваляе. У цішыні, кажа, лепш успрымаецца велічнасць.