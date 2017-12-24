«Костел для меня – очень близкое место»: белорусы делятся о том, что для них значит Рождество и вера в Бога
Новости Беларуси. Атмосфера в католическом Соборе Успения Девы Марии и Святого Станислава в Могилеве такая, что кажется, находишься не в Беларуси, а в итальянском Риме. Это абсолютно уникальный костел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С ним связано много интереснейших легенд, в которых нашлось место даже крестоносцам. Еще большее изумление вызывают фрески. Некоторые из них никогда не реставрировались – просто были извлечены из-под слоя краски. А орган с редкими керамическими трубками считался одним из четырех существующих в мире экземпляров.
Эльвіра Яфіменка:
Эта дорога знакома мне с самого детства. Сначала приходила в костел еще ребенком со своей мамой. Сейчас прихожу не реже, чем раз в неделю. Костел для меня – это очень близкое место. Здесь я могу подумать о своей жизни, о чем-то важном, значимом, побыть наедине с богом.
У касцёл Эльвіра любіць прыходзіць у час паміж службамі. Гнуткі графік на працы дазваляе. У цішыні, кажа, лепш успрымаецца велічнасць.
Эльвіра Яфіменка:
Когда я прихожу в рабочее время, в будни, тогда я могу помолиться о чем-то важном в своей личной жизни, за свою семью, своих родителей. Иногда я молюсь за чужие жизни.
Гэтыя сцены шмат чаго бачылі. Месца намоленае. Першы кармяліцкі касцел, яшчэ драўляны, пабудавалі тут амаль чатыраста год таму. А праз стагоддзе пачалося будаўніцтва касцёла з цэглы. Паводле падання, на Магілеў напаў шляхціч Зеньковіч разам са слугамі. Загінала шмат гараджан. Але збегчы ад народнай помсты шляхцічу не ўдалося. Яго забілі і скінулі ў Дняпро.
Юрый Пракапенка, Сталічнае тэлебачанне:
Калі пра гэта даведаўся польскі кароль Ян III Сабескі, ён вырашыў пакараць жыхароў горада за тое, што паднялі руку на каталіка. Прысуд наступны – жыхары павінны разабраць усе каменныя пабудовы ў Магілеве і з гэтага каменя пабудаваць касцёл. Калі ўлічыць, што ўсе гэта адбывалася зімой, а з каменя былі складзены толькі печы, то прысуд насамрэч аказауся даволі жорсткім.
Сапраўдная гэта гісторыя ці ўсяго толькі легенда – невядома. Але дакладна ўстаноулена, што падмурак касцёла складзены з камянёў самага рознага памеру.
Потым пасля паздзелу Рэчы Паспалітай касцёл у Магілёве па загадзе Кацярыны II стаў цэнтрам беларускай рымска-каталійцкай епархіі. Яе межы супалі з межамі Расійскай імперыі. Магілеўскаму архібіскупу падпарадкоўваліся ўсе каталікі ад Магілева да Сахаліна. На той час гэта была самая вялікая дыяцэзия ў свеце.
Юрый Пракапенка:
Вузкі праход і даволі высокія прыступкі. Гэтая лесвіца вядзе на хоры – балкон, дзе находзіцца арган. Калі б не электрычная лямпачка – тут сапраўдны сярэднявечны антураж.
Наверсе нас чакае Яўген Захараў. Апошнюю чвэрць стагоддзя ён служыць тут арганістам. Арган, праўда, электронны. А ў свой час мясцовы інструмент лічыўся даволі рэдкім – іх было усяго чатыры ў свеце: у Рыме, Варшаве, Мехіка і Магілеве. У савецкі час з помніка архітэктуры ў стылі барока зрабілі дзяржаўны архіў БССР, а ўнікальны арган знішчылі. Захаваліся толькі некаторыя дэталі.
Яўген Захараў, арганіст:
Яны мне перайшлі як бы ў спадчыну ад групы рэстаўратараў, якая рабіла тут рэстаўрацыю. Гэта было гадоў 25-28 таму.
У наступным годзе ў касцёле зноў загучыць сапраўдная арганная музыка. Арыгінальны інструмент набылі ў Галандыі і плануюць усталяваць да свята Вялікдня.
Яўген Захараў:
У гэтым касцёле акустыка вельмі цудоўная. І можна сказаць – на рэдкасць. Не ў кожным касцёле яна такая ёсць.
Касцел Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, ці як яго яшчэ называюць – касцел святога Станіслава, атрымаў другое жыцце ў 90-х. Зрабілі рамонт, аднавілі фрэскі. Сцены і столь храма і цяпер ўпрыгожваюць адрэстаўраваныя работы мастакоў XVIII стагоддзя па біблейскіх матывах. Усё гэта ўтварае асаблівую атмасферу.
Ксендз Віталь Маргуноў, пробашч парафіі Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі:
Чалавецтва трохі адыходзіць ад Бога. Гледзячы на сучасны свет, якія адцягвае сваімі прывабнасцямі, сваімі рознымі рэчаіснасцямі, чалавек забывае пра Бога. Лічыць, што да Бога трэба прыйсці на два вялікіх свята – на божае нараджэнне і на Пасху, каб пасвенціць яйкі, як яны звычайна кажуць. Але таксама людзі ёсць, яны прыходзяць. Мы зараз працуем з людзьмі, распавядаем шмат чаго, катэхэза, праходзяць розныя рухі. Яны прыходзяць, яны вучацца, і вельмі шмат людзей, якія самі жадаюць прыйсці да Бога.
Шасцігадовая Стэфанія любіць як звычайныя казкі для дзяцей, так і сакральныя біблейскія гісторыі. Ходзіць у нядзельную школу і ведае шмат малітваў.
Стэфанія Кавалёва:
Знаю, что Иисус родился, что Мария молится над Богом, что Бог наш. Человек, который живет на небесах.
У сям’і Кавалевых прынята перад трапезай чытаць малітву. І бацькі, і дзеці трымаюць калядны пост. Але абмежаванне ў ежы тут – не галоўнае.
Інна Кавалёва:
Это время, когда мы принимаем какие-то постановления для себя. Вот мы с мужем в этот адвент решили, что не будем ссориться.
На раство ўся сям’я пойдзе ў касцёл. Маці з татам лічуць, што вера ў Бога дае малым дабрыню і чуллівасць. Пасля святочнай імшы Кавалёвы, па традыцыі, будуць прымаць гасцей.
Ігар Кавалёў:
Самое важное – увидеться со всеми родственниками. Мы даже любим этот праздник больше, чем Новый год. Готовим обязательно мясное, что-то большое – либо гуся, либо индейку. В этом году будем делать гуся.
На святочную імшу абавязкова прыйдзе і Эльвіра. На гэты раз не адна – з мужам і дачкой. Раство – сямейнае свята.