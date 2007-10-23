Космос по - деревенски

Жители деревень Марс и Юпитер на космический конгресс никого не делегировали.

К земле они оказались ближе, чем к науке. Две деревни с космическими названиями, найдешь не на каждой карте.

Здесь люди и вправду редкие гости, и в деревушке Юпитер скорее их воспринимают как инопланетян. Местная Галина Палладьевна вряд ли знает, что такое шатл и уж точно не высматривает в ночном небе созвездие Андромеды, ведь здесь космос не предчувствие, а прописка.

После пожара в местечке Кукшевичи - было это очень давно - тамошних жителей стали расселять по поселкам - Ореховка, Рябиновка, Виноградовка. Когда окончились названия гастрономические, в ход пошли космические.

Галина Палладьевна, жительница деревни Юпитер: "Это был человек, который служил в армии. Расселение было где-то в 1917 году, и он хотел показать свою грамотность - вот и назвал - Марс и Юпитер".

Время здесь будто повернулось вспять, в недавнем прошлом - довольно крупная деревня, сегодня Марс - это лишь три местных жителя, на соседнем Юпитере - ненамного больше.

Космос космосом, а на Земле между Марсом и Юпитером совсем не астрономические расстояния. Метров 300 - ну, может, чуть-чуть больше, и буквально десять домов. В роли спутника - он же связь с большой землей - местная автолавка.

Место стыковки марсиан и юпитерчан изменить нельзя. Супермаркет на колесах добирается раз в неделю.

И в Марсе, и в Юпитере люди живут словно на других планетах - эти деревушки есть даже не на всех картах. Местным жители по большому счету все равно, назовут их марсианами или марсовцами - здесь у них своя жизненная галактика, и здесь так же, как и везде, смотрят на звезды.